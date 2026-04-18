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Nazione consiglia la Fiorentina: "Meglio trattare subito il cartellino di Kean, che aspettare qualcuno"

Futuro? C'è da capire anche quello di Moise

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 10:30
Nazione consiglia la Fiorentina: "Meglio trattare subito il cartellino di Kean, che aspettare qualcuno" -
Rassegna Stampa
Kean
Acf Fiorentina
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Timbrare subito questo decisione, magari anche con quella relativa al da farsi su Kean (meglio eventualmente trattare subito il suo cartellino che aspettare che qualcuno, al momento assente, decida di presentarsi nei giorni dalla maxi-clausola), significherebbe che la Fiorentina sta davvero sbarcando nel futuro. Che il brutto e pericoloso vissuto in questa annata è finalmente finito e che il domani è più vicino di quanto si possa pensare. Lo riporta La Nazione.

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