Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”

La lista dei partenti è lunga e in essa può finire anche l’ex Cagliari

Se però Moise Kean dovesse restare, tra gli esuberi finirebbe Roberto Piccoli, arrivato con il pesante zainetto dei 25 milioni costato in estate e di cui non è riuscito a liberarsi. La lista dei possibili partenti è lunga, anche perché il club deve fare cassa per poter rifondare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.