Labaro Viola

Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”

La lista dei partenti è lunga e in essa può finire anche l’ex Cagliari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 09:35
Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
Piccoli
Condividi

Se però Moise Kean dovesse restare, tra gli esuberi finirebbe Roberto Piccoli, arrivato con il pesante zainetto dei 25 milioni costato in estate e di cui non è riuscito a liberarsi. La lista dei possibili partenti è lunga, anche perché il club deve fare cassa per poter rifondare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok