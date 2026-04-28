Nazione sicura: “Se Kean resterà alla Fiorentina per mancanza di offerte giuste, tutto sarà più fragile”

Il bomber deve essere ritrovato

Prendiamo Kean. I suoi gol, il suo potenziale, il suo essere 'rinato' a Firenze sono un valore aggiunto che però deve essere ritrovato. E questo dipenderà tutto e solo da lui. Da Kean. Come? Moise, che ha e avrà mille tentazioni dal mercato, dovrà scegliere, in prima persona, se accettarle, rifiutarle, valutarle. Solo così, una sua eventuale permanenza in viola sarà 'vera', spontanea e potrà ricalarlo nel ruolo di intoccabile. Se Kean, infatti, dovesse rimanere a Firenze solo perchè al club (o a lui) non sono arrivati i soldi giusti, tutto si rivelerebbe più fragile. Lo scrive La Nazione.