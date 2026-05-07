Kean sente meno dolore alla tibia. Corriere Fiorentino: "Farà di tutto per rientrare contro il Genoa"

Festa ieri al Viola Park per Kean che ha avuto il secondo figlio

L’attesa è finita e ieri Moise Kean è tornato al Viola Park per una doppia seduta di allenamento, dopo 5 giorni lontano da Firenze per la nascita del secondo figlio. Il giocatore sta cercando di recuperare dal problema alla tibia che lo affligge ormai da tempo ed ha proseguito l’iter riabilitativo anche nei giorni di permesso. Come fu per il primo bimbo (Marley), di cui in pochi sapevano nella Juventus, anche stavolta il centravanti ha mantenuto il massimo riserbo sulla paternità, ma ieri al viola Park babbo Moise ha avuto le congratulazioni di tutti i suoi compagni.

Kean ha poi lavorato a parte (mattina e pomeriggio) continuando ad aumentare i carichi di lavoro per capire se potrà rientrare in questo scorcio finale di stagione. Il dolore è diminuito ma staff medico e tecnico continuano a valutare giorno per giorno, vista la zona sensibile. Possibile vederlo già con il Genoa, di certo farà di tutto per rientrare. Anche perché nelle ultime due ci sono la sua ex Juventus e l’Atalanta di Palladino, il tecnico con cui l’anno scorso segnò 25 gol. Lo scrive il Corriere Fiorentino.