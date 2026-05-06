Nazione: “Kean oggi al Viola Park. Proverà ad esserci con il Genoa, più probabile contro la Juve”

Kean è rientrato a Firenze con 24h di ritardo

Con un pizzico di ritardo rispetto alla tabella di marcia, Moise Kean riprenderà questa mattina a lavorare al Viola Park in vista delle ultime tre giornate di campionato. La punta, che aveva ottenuto dei giorni di permesso per la nascita del suo secondogenito, ha avuto altre 24 ore di libertà da parte del club, visto che il parto della sua ex compagna ha avuto dei tempi più lunghi del previsto. Il numero 20 proverà a rendersi disponibile per la sfida di domenica contro il Genoa anche se la sensazione è che sia più probabile rivederlo in campo contro la Juventus la settimana prossima. Lo scrive La Nazione.