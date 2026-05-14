40 giorni di stop per Kean. Nazione: "Oggi giornata decisiva, se non sarà in gruppo darà forfait"

Kean è fuori dalla vigilia di Pasqua

Kean è fuori dalla vigilia di Pasqua. A Verona disputò una delle peggiori partite in maglia viola, reduce dalla scoppola presa in Nazionale. Due partite che fisicamente gli sono costate carissime. Il dolore alla tibia è diventato non più sopportabile in campo. Quaranta giorni di stop, con Moise che ieri ha aumentato ulteriormente i carichi di lavoro pur non aggregandosi ai compagni. La speranza è che possa farlo oggi, altrimenti la convocazione per la sfida alla Juventus diventerebbe pressoché un miraggio. Si è capito da giorni che vuole esserci a tutti i costi. Vuole sfidare il suo passato e non vuol dare per finita la propria stagione. Ma come detto oggi sarà la giornata decisiva per capirne di più. Lo riporta La Nazione.