Nazione svela: “Kean per la Fiorentina vale 40 milioni, ma in Italia lo vogliono solo Allegri e Palladino”

Kean ha un contratto di quelli da super-big con i suoi 5 milioni a stagione

Chissà se lo rivedremo, al raduno di luglio, con la maglia viola. O forse, a questo punto da agosto in poi, ripasserà dal Franchi indossando un altro colore. E se alla fine, per rivedere Moise Kean nella zona di Firenze dovessimo aspettare una sfida internazionale, una coppa europea del futuro? Chissà, davvero, quale sarà la prossima scena che Moise e la Fiorentina vivranno insieme. Da compagni di avventura o da avversari.

Già, perché di sicuro a oggi – col campionato andato in archivio – l'ultimo 'contatto' fra Kean e il campo (viola) è ormai lontano 9 partite (4 aprile). Un'eternità, segnata – sia chiaro – dall'infortunio alla tibia, ma anche dalla bufera social con il creator Pengwin e dalle voci su un futuro che potrebbe essere altrove.

Ed eccoci all'argomento che di sicuro accenderà in riflettori su Kean in tempi brevissimi: il mercato. Mercato che potrà vivere attorno alla clausola rescissoria (62 milioni) che vivrà per un paio di settimane, a luglio; mercato che però, potrebbe accendersi anche subito, davanti a proposte d'acquisto del giocatore che accontentino lui e ovviamente anche le casse viola.

Il prezzo attuale di Moise? Una quarantina di milioni. Da dove potrebbe arrivare una proposta di questo tipo? In Italia bisognerà seguire la scia di due allenatori, Allegri e Palladino, che considerano Kean il centravanti ideale. Dunque, Milan, Napoli o chi altri? Chissà, appunto. Anche perché Moise ha un contratto di quelli da super-big con i suoi 5 milioni a stagione. Che la Fiorentina gli ha garantito e dovrà versare. E magari, proprio per questo, potrebbe essere più facile rivederlo in viola. Al raduno. Lo riporta La Nazione.