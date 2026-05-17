Kean alla fine ha alzato bandiera bianca. Nazione: “La sua stagione potrebbe essere già finita”

La punta ci ha provato davvero fino all’ultimo

Ed è con questo spirito che la Fiorentina si è allenata nell'ultima settimana, di fatto con il gruppo al completo ad eccezione del solo Moise Kean. La punta ci ha provato davvero fino all'ultimo a riprendere a lavorare con i compagni ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.

E non è escluso, a questo punto, che la sua stagione possa considerarsi già conclusa, visto che la sfida contro l'Atalanta di settimana prossima avrà un valore ampiamente relativo e che da adesso la priorità del classe 2000 diventerà quella di archiviare definitivamente i problemi alla tibia. Se con l'obiettivo di essere pronto per il ritiro al Viola Park o per il suo futuro club non è ancora dato saperlo. Lo riporta La Nazione.