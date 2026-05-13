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Nazione sicura: “Toccherà a Kean dire in faccia a Paratici e al nuovo mister se ha voglia di restare o meno”

Qualcuno potrebbe bussare alla porta della Fiorentina con 40 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 09:00
Nazione sicura: “Toccherà a Kean dire in faccia a Paratici e al nuovo mister se ha voglia di restare o meno” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Moise Kean. La chiave della clausola è una storia a parte. Che però ci sia qualcuno pronto a mettere su Moise, 62 milioni appare davvero difficile da credere. Così, il problema può arrivare prima dei giorni della clausola (a luglio), quando ci sarà chi bussa alla porta della Fiorentina con una quarantina di milioni e magari proverà a far vacillare la voglia di rigiocarsela a Firenze del bomber.Traduzione: toccherà a lui dire in faccia a Paratici e al nuovo allenatore se ha voglia di rimanere oppure sogna altro. Lo scrive La Nazione. 

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