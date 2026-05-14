Corriere dello Sport: "Kean lavora ancora a parte ma vuole tentare il tutto per tutto per esserci con la Juve"

Dal 4 aprile non ha più svolto un allenamento in gruppo

Mercoledì di ripresa allenamenti al Viola Park: dopo due giorni di pausa concessi da Vanoli, la Fiorentina è tornata ad allenarsi mettendo nel mirino la sfida contro la Juventus. Un incrocio che vale tanto per Kean: l'ex di turno, fuori da più di un mese per i cronici problemi alla tibia, continua a svolgere lavoro a parte e non si è fermato nemmeno nelle precedenti 48 ore libere. La volontà è quella di tentare il tutto per tutto per essere a disposizione per la sfida contro il suo passato, ma dal 4 aprile scorso (giorno della sua ultima presenza a Verona) deve ancora svolgere un allenamento con la squadra.

Oltre a Kean, tutti a disposizione, anche Balbo e Fortini, tornati tra i convocati già contro il Genoa. Chi da qualche giorno non si trova più al Viola Park è Lamptey: dopo aver risolto il contratto con la Fiorentina, l'esterno ghanese - fermato a settembre dalla lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro - ha salutato compagni e tifosi sui propri canali social: «Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze. Ringrazio società, Presidente, compagni e la gente di Firenze per il loro sostegno. Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile». Lo scrive il Corriere dello Sport.