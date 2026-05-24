Luglio bollente per Kean. Nazione sicura: “Nessuno pagherà 62 milioni. Poi o incedibile o in vendita”
In caso di cessione, si cercherà un club disposto a prenderlo a prezzo scontato
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2026 09:52
La questione Kean (venerdì in tribuna, out dal 4 aprile) occuperà verosimilmente tutto il mese di luglio. Fino al 15 resisterà la famosa clausola da 62 milioni di euro. Ma realisticamente non arriverà nessuno a pagare quella cifra per l'attaccante, reduce da una stagione travagliata. Da metà mese si capirà quel che vorrà fare la Fiorentina. O sarà dichiarato incedibile (come è stato la scorsa estate) o si cercherà un club pronto a prenderlo ma a prezzo scontato. Lo scrive La Nazione.