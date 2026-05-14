Nazione: "Con il sì di Kean, la Fiorentina nei giorni in cui vale la clausola, può venderlo per 62 milioni"
Nella prima parte della sessione estiva si scioglierà anche il nodo Kean
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 10:20
Nella prima parte della sessione estiva, ci saranno anche i giorni in cui la clausola rescissoria sul contratto, metterà Moise Kean di fatto sul mercato. La Fiorentina potrebbe venderlo (con il sì del diretto interessato) a una cifra prestabilita di 62 milioni. Lo scrive La Nazione.