Corriere dello Sport svela: "Niente da fare per Kean, sarà ancora out: il dolore alla tibia non gli dà tregua"

Nessuno vuole forzare i tempi, sarebbe un autogol

Niente da fare per Kean. L’attaccante della Fiorentina viaggia verso un’altra esclusione domenica contro il Genoa. Il dolore alla tibia persiste e non gli dà tregua. Ieri l'attaccante si è allenato ancora a parte, aumentando ulteriormente i carichi. La notizia positiva è che il piano di recupero procede, per quanto lento, senza ostacoli. La speranza è di poterlo rivedere per la gara contro la Juventus alla penultima a Torino, anche se resta molto difficile azzardare previsioni a fronte di un infortunio che affiora periodicamente da diversi anni. Kean lavora per concludere la stagione in campo ma nessuno forzerà i tempi: sarebbe un autogol. Lo scrive il Corriere dello Sport.