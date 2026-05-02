Serie A, i gol degli italiani dove sono? TMW: “Solo 210 reti, è il campionato a 20 squadre con meno gol di sempre”

I numeri di certo non mentono

Scrive TMW, l’esclusione dal Mondiale dell'Italia ha aumentato nell'ultimo periodo quelle che sono le discussioni sulla crisi del nostro movimento, il quale però gia aveva mandato segnali non confortanti negli ultimi anni. La stagione di Serie A che sta per concludersi sarà in assoluto, da quando il campionato è a 20 squadre, quella con meno gol segnati da calciatori convocabili in Nazionale.

I numeri non mentono: al momento gli Azzurri sono finiti sul tabellino dei marcatori 210 volte, ben 76 in meno del 2022-2023, quando vennero realizzate 286 reti.