Corriere dello Sport: "Kean resterà alla Fiorentina solo se il club sarà convinto al 100%. Tre i dubbi"

La Fiorentina ha potere su Kean fino ad un certo punto

Ci sarà poi da prendere una decisione definitiva su Moise Kean. Su cui la Fiorentina ha potere fino a un certo punto, perché se nelle prime due settimane di luglio arrivasse un’offerta da 62 milioni di euro la società viola non potrebbe far altro che sottostare al volere dell’attaccante. Ma nel periodo in cui non varrà la clausola rescissoria la dirigenza sarà padrona delle proprie scelte, che si baseranno su integrità fisica, gestione caratteriale ed economica del calciatore. Kean percepisce uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti più bonus. Motivo per cui il club dovrà, semmai, essere convinto al 100% di tenerlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.