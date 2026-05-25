Corriere Fiorentino: “Paratici dovrà riflettere su Kean, nessuno investirà 50 milioni. Meglio rilanciarlo?”

Tutto dipenderà anche dalle motivazione del centravanti

Kean è la faccia triste della Fiorentina. Ultima partita il 4 aprile dentro una stagione fatta quasi sempre di soli bassi. Nella sua prima travolgente annata aveva trascinato la squadra di Palladino e terrorizzato le difese avversarie: forza, talento, gol. Tutto andato perduto anche per colpa di un infortunio alla tibia che lo sta condizionando. Anche i comportamenti fuori dal campo sono stati oggetto di discussione e di critiche. Ma prima di cederlo, Paratici dovrà fare una riflessione profonda: nessuno investirà i 62 milioni della clausola e neppure si avvicinerà ai 50. Allora, non è meglio provare a rilanciarlo? Certo, dipenderà anche dalle motivazioni di Moise… Lo riporta il Corriere Fiorentino.