62 milioni per Kean? Corriere Fiorentino: “Macché, bisognerà sedersi al tavolo per cifre più basse”

I big potrebbero garantire degli incassi importanti

È il caso di quei big che potrebbero garantire incassi importanti, su tutti Kean, calciatori il cui valore è però sceso di pari passo con le sconfitte e oggi sì cedibili ma a cifre più contenute di quanto non si pensi. Per l’attaccante della Nazionale difficilmente qualcuno si farà vivo per pagare la clausola da 62 milioni di euro fissata l’anno scorso in sede di rinnovo, e a prescindere da un rapporto con la tifoseria naufragato tra assenze in campo e in tribuna in caso di cessione Paratici dovrà sedersi al tavolo delle trattative per cifre più basse. Lo scrive il Corriere Fiorentino.