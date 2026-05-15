Kean assente contro la Juve? Corriere dello Sport: "Si avrà la certezza oggi. Ieri allenamento personalizzato"

Vanoli contro la Juve avrà il gruppo quasi al completo

Vanoli sta ormai mettendo insieme gli ultimi pezzi del mosaico per arrivare alla formazione anti-Juventus e la cosa positiva per il tecnico viola è di poter contare adesso sul gruppo praticamente al suo completo. Eccezion fatta forse anche per stavolta di Moise Kean, che ieri ha continuato a svolgere il programma personalizzato e per quello la sfida alla sua ex squadra si allontana, anche se per la certezza dell’assenza del centravanti è meglio aspettare l’allenamento odierno. Lo scrive il Corriere dello Sport.