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Kean assente contro la Juve? Corriere dello Sport: "Si avrà la certezza oggi. Ieri allenamento personalizzato"

Vanoli contro la Juve avrà il gruppo quasi al completo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2026 09:19
Kean assente contro la Juve? Corriere dello Sport: "Si avrà la certezza oggi. Ieri allenamento personalizzato" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Vanoli sta ormai mettendo insieme gli ultimi pezzi del mosaico per arrivare alla formazione anti-Juventus e la cosa positiva per il tecnico viola è di poter contare adesso sul gruppo praticamente al suo completo. Eccezion fatta forse anche per stavolta di Moise Kean, che ieri ha continuato a svolgere il programma personalizzato e per quello la sfida alla sua ex squadra si allontana, anche se per la certezza dell’assenza del centravanti è meglio aspettare l’allenamento odierno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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