Nazione: “Kean sta meglio, vuole esserci già con la Juve, ma tra oggi e domani deve tornare in gruppo”

Kean è già a lavoro da ieri, con una doppia seduta personalizzata

Se Moise Kean è già al lavoro da ieri, con una doppia seduta personalizzata che prevede sempre maggiori carichi di lavoro, il resto della Fiorentina riprenderà oggi la preparazione in vista della penultima di campionato contro la Juventus. L'obiettivo di renderla una partita del tutto inutile ai fini della classifica è stato centrato con lo scialbo pareggio di domenica col Genoa, ma in casa viola l'imperativo in questo momento è quello di evitare brutte figure come invece accaduto all'Olimpico contro la Roma.

Partiamo proprio da Kean, che via via ha visto svuotarsi l'infermeria salvo rimanere l'unico ancora ad allenarsi a parte. Il centravanti gigliato però sta meglio. L'obiettivo è sempre stato quello di esserci contro Juventus e Atalanta. Per avanzare la propria candidatura per lo Stadium, però, i primi passi dovranno avvenire in tempi brevi. Tradotto: tra oggi e domani dovrà tornare ad allenarsi in gruppo. La seduta odierna darà in questo senso le prime risposte. In ogni caso l'intenzione rimane quella di provarci fino all'ultimo. Ci tiene in modo particolare. Non vuol dare per finita la sua stagione.

Il resto del gruppo sta bene. Vanoli, come detto, ha recuperato praticamente tutti gli acciaccati. Parisi e Piccoli sono già andati in campo contro il Genoa, bene stanno anche Balbo e Fortini che saranno a disposizione. Emergenza dunque superata, il rammarico resta quello di averla attraversata nel momento più importante della stagione, ovvero a cavallo del doppio confronto con il Crystal Palace. Lo riporta La Nazione.