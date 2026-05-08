Corriere dello Sport si interroga su Kean: "Arriverà qualcuno mentre è attiva la clausola da 62 milioni?"

L'anno scorso Al-Qadsiah su di lui. Anche lo United l'aveva seguito

Dal primo al quindici luglio la Fiorentina finirà idealmente in fuorigioco, perché varrà una clausola rescissoria da 62 milioni per chiunque voglia trattare direttamente con Kean. La scorsa estate si presentò un solo club: l’Al-Qadsiah, che però non convinse il giocatore. Da capire se stavolta ci sarà qualcuno in grado di spingersi fino al prezzo previsto dalla clausola. Un’altra realtà che aveva seguito il giocatore con continuità era stato il Manchester United, che poi non concretizzò mai la sua stima. Oltretutto il mercato estivo di quest’anno sarà reso ancor più complicato dal Mondiale. Si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.