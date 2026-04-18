Gazzetta svela: “Una cessione eccellente servirà per finanziare il mercato in entrata”

A giugno non verranno alzate barricate per Kean, potrebbe arrivare la cessione

A gennaio la Fiorentina aveva blindato l'attaccante azzurro, respingendo la corte dell'Arabia (lo voleva Simone Inzaghi all'Al Hilal) e del Paris Fc, a giugno probabilmente non verranno più fatte barricate perché il rendimento non è stato all'altezza.

L'ex bianconero ha uno stipendio importante (è il più pagato della rosa davanti al capitano David De Gea)e in più può diventare una corposa plusvalenza: pagato 13 milioni più 5 di bonus nell'estate 2024, pesa ancora a bilancio per circa 8 milioni e una cessione eccellente nella prossima sessione servirà per finanziare il mercato in entrata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.