Poesio: "Kean e la Fiorentina dovrebbero fare una conferenza congiunta sui tempi di guarigione del bomber"

"Trasparenza, la stessa che in queste settimane ci aspettiamo venga fatta sugli orizzonti futuri della squadra e del club"

Ernesto Poesio ha affidato un suo commento sul Corriere Fiorentino: “«Siamo umani anche noi», dice Kean. Sì, ma spesso inavvicinabili. Protetti da un’invisibile barriera che allontana invece che condividere. Anche e soprattutto i momenti difficili, come quello che l’attaccante viola sta vivendo in questa sventurata stagione. Non sarebbe male allora, se invece di intavolare un duello mediatico a colpi di «Bro» e «Bella zio» con Pengwin, Kean e la Fiorentina decidessero una volta per tutte di fare chiarezza, magari con una conferenza stampa congiunta, sul reale problema che affligge l’attaccante per poi concentrarsi sui tempi di guarigione di quello che resta il miglior attaccante acquistato da Commisso.

Trasparenza, la stessa che in queste settimane ci aspettiamo venga fatta sugli orizzonti futuri della squadra e del club. L’esclusione dalle coppe internazionali dopo quattro anni passati a giocare nel cortile dell’Europa (perché tale per prestigio e introiti resta la Conference), dovrà per forza di cose portare a un ridimensionamento del numero dei giocatori in rosa e del monte ingaggi. Ma questo non significa che a farne le spese debba essere la qualità, perché anzi un anno senza gli impegni infrasettimanali potrebbe consentire di tagliare i rami secchi e puntare su un gruppo ridotto di buoni giocatori. Ma prima di tutto dovrà essere chiarita la posizione dell’allenatore.

La media di 1,41 punti a partita con Vanoli in panchina racconta di una Fiorentina che si troverebbe ora all’ottavo posto, fuori dalle coppe. Giusto confermarlo? O meglio provare a iniziare un nuovo ciclo cambiando prima di tutto il timoniere? Domande a cui Paratici dovrà darsi una risposta anche valutando il finale di stagione. Dove dovrebbe bastare non perdere le prossime due partite per chiudere il discorso salvezza. Un ultimo sforzo, per tutti, anche per chi guarda”.