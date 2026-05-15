Nazione su Kean: “Manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata”

Il centravanti ha continuato a lavorare a parte

Chi si aspettava novità dall'allenamento di ieri della Fiorentina è rimasto deluso. Nessuna traccia in gruppo da parte di Moise Kean. Il centravanti gigliato ha continuato a lavorare a parte e a questo punto le chance di vederlo fra i convocati per la sfida con la Juventus si sono ridotte sensibilmente. Escluderlo a priori ancora non si può, ma Kean manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata. Lo riporta La Nazione.