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Nazione su Kean: “Manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata”

Il centravanti ha continuato a lavorare a parte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2026 09:52
Nazione su Kean: “Manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata” - Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Chi si aspettava novità dall'allenamento di ieri della Fiorentina è rimasto deluso. Nessuna traccia in gruppo da parte di Moise Kean. Il centravanti gigliato ha continuato a lavorare a parte e a questo punto le chance di vederlo fra i convocati per la sfida con la Juventus si sono ridotte sensibilmente. Escluderlo a priori ancora non si può, ma Kean manca in gruppo da troppo tempo per pensare a una convocazione scontata. Lo riporta La Nazione.

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