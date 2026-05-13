Gazzetta non ha dubbi: “Kean non vale 62 milioni, la Fiorentina può cederlo per 40 milioni”

Kean può avere mercato uguale

Dusan Vlahovic ha il futuro nelle sue mani: il rischio che l'attaccante serbo cambia aria è concreto anche se alla Continassa sono convinti che la partita sul suo futuro non sia ancora chiusa, anzi.

Moise Kean è accompagnato da una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida nei primi quindici giorni di luglio. 62 milioni non è il valore oggettivo di un giocatore alle prese con un'annata senza effetti speciali, ma Kean può avere mercato lo stesso e la Fiorentina può cedere ad un corteggiamento da quaranta milioni. Due numeri nove, due storie che si sono intrecciate e che si intrecciano: entrambi non sanno cosa gli riserverà la prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.