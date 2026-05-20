Corriere dello Sport: "Kean al Viola Park anche nel giorno libero. Prosegue il lavoro di recupero"

Improbabile una convocazione di Kean per venerdì

Antivigilia di Fiorentina-Atalanta e viola di nuovo in campo: dopo i due giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli a seguito del successo contro la Juventus, David De Gea e soci tornano ad allenarsi stamani al Viola Park. Nel frattempo, il centro sportivo è stato riempito nella giornata di ieri dalla presenza di Moise Kean, che ha proseguito nel suo lavoro ad hoc per recuperare da un infortunio alla tibia che lo tiene ai box ormai da un mese e mezzo, da quel Verona-Fiorentina datata 4 aprile scorso. Mentre crescono le possibilità che quella possa essere stata la sua ultima uscita in maglia viola, il centravanti continua a lavorare a parte (doppia seduta anche ieri) per farsi trovare pronto venerdì (improbabile) o per la stagione che verrà, con tutte le incognite del caso sulla sua permanenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.