Corriere dello Sport: "Paratici con il nuovo allenatore deciderà se ripartire da Kean o meno"

Con la proprietà, verrà stabilita una cifra intorno a cui valutare eventuali offerte

Il responsabile dell’area tecnica ha messo in cima Moise Kean, sapendo che nelle prime due settimane di luglio il centravanti classe 2000 potrebbe accasarsi altrove se qualcuno soddisfacesse la clausola da sessantadue milioni, ma sapendo altrettanto bene che nessuno ci si avvicinerà nemmeno a quella quota: allora, Paratici concorderà con l’allenatore - che nel frattempo avrà scelto - se ripartire da Kean (contratto fino al 2029 da 4,5 milioni), venticinque gol complessivi al primo anno a Firenze e nove in quello appena concluso con il problema alla tibia che l’ha condizionato e ora va risolto una volta per tutte, poi stabilirà una cifra - da sottoporre alla proprietà - intorno a cui valutare eventuali offerte. Strettamente legati all’attaccante ex Juventus sono sia Gudmundsson che Piccoli: tutti e tre non rimangono di sicuro e, siccome è soprattutto una faccenda economica, la Fiorentina non si separa da Gud per meno di diciotto-venti milioni, mentre sull’ex Cagliari pesano i venticinque milioni sborsati un’estate fa per portarlo al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.