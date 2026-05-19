Gazzetta: “Kean ha ancora dolore alla tibia, difficilmente ci sarà contro l’Atalanta”

La stagione di Kean probabilmente si è già conclusa. Aveva provato ad esserci con la Juve

Il problema alla tibia ha negato a Moise Kean pure l'ultima gioia della stagione, la vittoria per 2-0 sulla Juventus della sua Fiorentina. Molto difficile a questo punto che l'attaccante azzurro riesca a fare almeno un ultimo ballo in questo sciagurato 2025-26. Kean la scorsa settimana aveva aumentato i carichi senza però riuscire a tornare in gruppo e la convocazione alla fine è sfumata.

La tibia fa male, nei prossimi giorni ne sapremo di più ma il tempo a disposizione è poco, visto che contro l'Atalanta si giocherà venerdì sera. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.