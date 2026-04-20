Corriere Fiorentino: “Kean? Infortunio alla tibia cronicizzato. Servono almeno un paio di mesi per il recupero”

Quarto forfait consecutivo per il bomber italiano

Un patrimonio che consente ai viola di andare in Puglia con la testa se non del tutto libera quanto meno sgombra da eccessivi timori, anche se la squadra di Di Francesco venderà cara la pelle e anche se per i due grandi assenti, Kean e Parisi, nemmeno quella di oggi sarà l’occasione buona per tornare in campo.

Nella lista dei convocati diramata ieri mancano entrambi, oltre a Fortini, e sono soprattutto le condizioni della tibia del centravanti a impedire a Vanoli, per la quarta gara consecutiva, di poter fare affidamento su uno dei cannonieri del gruppo. Dalla sostituzione di Verona, alla ripresa dopo la sosta delle nazionali, a oggi Kean non è più potuto scendere in campo per via di un problema che si è ormai cronicizzato e che, a detta di chi gli è vicino, gli imporrebbe soprattutto riposo per almeno un paio di mesi.

Uno scenario che a questo punto potrebbe riguardare l’intero finale di stagione, rendendo pure il futuro del centravanti un’incognita che il ds Paratici in primis dovrà risolvere in estate. Insomma mercato a parte al tramonto della sua seconda stagione in viola su Kean si addensano soprattutto i rimpianti di non aver potuto bissare i numeri dell’annata scorsa, quando i suoi gol avevano spinto la Fiorentina di Palladino fino al sesto posto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.