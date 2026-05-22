Nazione: “Nono forfait consecutivo per Kean: ha alzato bandiera bianca ancora una volta”

Il numero 20 non ha mai lavorato nemmeno mezza volta in gruppo

Com'era ampiamente prevedibile, Moise Kean non sarà della partita questa sera contro l'Atalanta. La punta anche ieri ha lavorato a parte, confermando il proprio precario stato fisico, e ha finito per alzare bandiera bianca per il nono match di fila. Nel corso degli ultimi mesi da dentro il club viola si era parlato con insistenza - se pur genericamente - di «carichi di lavoro in costante aumento» per il classe 2000, un percorso che a cose normali avrebbe dovuto portare il centravanti a rendersi disponibile quantomeno per il finale di stagione, visto che Kean lavora a parte ormai da inizio aprile (l'ultimo match in cui Moise è sceso in campo è quello del 4 aprile a Verona).

E invece, nonostante bollettini medici che settimana dopo settimana inducevano all'ottimismo, il numero 20 non ha mai lavorato nemmeno mezza volta in gruppo, confermando quella che era la sensazione espressa tempo fa dal fratello Giovanni in una diretta Twitch: per guarire dai suoi cronici problemi alla tibia, al giocatore serviva solo un lungo periodo di riposo. Cosa che in effetti, se pur mascherandolo, la Fiorentina gli ha alla fine concesso, nella speranza a questo punto che la guarigione definitiva della punta nella prossima stagione possa essere messa al servizio dei viola e non di un'altra società. Lo scrive La Nazione.