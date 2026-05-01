Nazione rivela: "Kean? Si assottigliano le possibilità di vederlo in campo. Ma Vanoli spera con il Genoa"

Kean ha lasciato Firenze perché diventerà padre

Moise Kean ha lasciato Firenze. Nelle prossime ore diventerà padre per la seconda volta. L'attaccante non sarà quindi disponibile per la trasferta di lunedì all'Olimpico, allungando a sei partite consecutive la sua assenza. Se il comunicato della Fiorentina ha omesso il motivo del permesso, ha spiegato invece nei dettagli che «il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Proseguirà il percorso terapeutico a Firenze da martedì 5 maggio». All'interno di un periodo tumultuoso arriva dunque una bella notizia per Moise, già padre del piccolo Marley.

Le occasioni per il ritorno in campo però si assottigliano sempre di più. Genoa, Juventus e Atalanta, prima di un'estate che si annuncia sicuramente elettrica dal punto di vista del mercato. Vanoli ha certificato le doppie sedute per provare a esserci. Dopo il forfait dell'Olimpico la speranza di rivederlo in campo si sposta dunque al pomeriggio di domenica 10 maggio, quando al Franchi arriverà il Genoa. Saranno trascorsi cinque giorni dal suo ritorno in città. Lo riporta La Nazione.