Corsport: "Kean tra dubbi fisici e mercato, la Fiorentina riflette sul futuro e valuta il da farsi"

Tra stop e interrogativi sul futuro: il club si prepara a una scelta delicata sul centravanti tra rilancio e mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, il futuro di Moise Kean resta un tema centrale e piuttosto complesso. C’è chi parla di un vero e proprio caso, chi evidenzia la natura delicata del problema fisico e chi chiede maggiore chiarezza nella gestione della situazione.

Il fastidio alla tibia è reale e si trascina da tempo, probabilmente già da prima del suo arrivo a Firenze. L’attaccante sta cercando di recuperare per tornare utile alla squadra, ma nel frattempo si sono aggiunti anche fattori extra-campo che hanno contribuito ad alimentare dubbi e interrogativi.

In vista della prossima stagione, la Fiorentina si trova quindi davanti a un bivio: puntare su un pieno recupero fisico durante l’estate per rilanciarlo e renderlo uno dei punti fermi del progetto, oppure valutare eventuali opportunità di mercato e prendere una direzione diversa.