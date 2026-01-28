28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:54

Bucchioni avverte: “Continuare con questi dirigenti significa non aver imparato nulla. Rischiamo seriamente la Serie B”

News

Redazione

28 Gennaio · 17:15

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 17:15

FiorentinaSerie A

"Da quando è venuto a mancare Joe Barone, quelli che c'erano, hanno dimostrato di non saper gestire la situazione"

Il noto tifoso viola e opinionista sportivo Enzo Bucchioni, è stato intervistato ai microfoni di Tmw Radio, analizzando il momento della Fiorentina: “La viola rischia di andare in Serie B, non si capisce la drammaticità del momento. La Coppa Italia poteva essere un impegno importante, ma che la squadra, in questo momento, non riusciva a reggere. Il Como ha giocato a basso ritmo, facendo turnover. I gigliati invece, hanno usato solo tre titolari. Questo perché la Fiorentina deve pensare al campionato. Al di là dell’eliminazione, ho visto i nuovi arrivati fuori condizione. Dovevano portare qualità e quantità, invece non è così, solo Fabbian si salva. 

Che ne pensi del figlio di Commisso come nuovo presidente della Fiorentina?: “Era tutto previsto. Diciamo che questa è una sorta di testamento di Rocco Commisso che non voleva mollare il club, anzi voleva rilanciarlo, e così farà Joseph. Non hanno capito però, che devono fare una società forte, perché se si va avanti con questi dirigenti, vuol dire che la lezione fino ad ora non è servita. Da quando è venuto a mancare Joe Barone, quelli che c’erano, hanno dimostrato di non saper gestire la situazione”.

