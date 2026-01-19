Monti: “Si vede la mano di Vanoli. Vorrei vincere la Conference anche se la chiamano ‘Coppetta’”

Gianfranco Monti, noto speaker e tifoso viola, è intervenuto quest’oggi su Radio Bruno per parlare del momento positivo della Fiorentina e della splendida partita di domenica contro il Bologna. Queste le sue parole: “Il primo tempo migliore degli ultimi due anni, anche del periodo di Palladino, perché un primo tempo dominante così fa bene agli occhi e ti fa innamorare. L’unico aspetto da rivedere è che ti sei perso un pò negli ultimi dieci minuti, ma la forma fisica è migliorata tantissimo. Quando Piccoli fa il secondo gol, c’è da segnalare una cavalcata di Dodò che parte dall’area piccola e arriva a crossare. Sinceramente speravo in quattro punti in tre partite, è andata anche meglio. Come ho già detto, la Fiorentina ha buttato completamente la prima parte del campionato, e adesso, a gennaio è iniziato il vero campionato della Fiorentina”.

“Le Coppe non bisogna mollarle. Mi piacerebbe vincere la Conference, soprattutto in un’annata come questa. Non m’importa se gli altri la chiamano ‘coppetta’, anche se sicuramente la priorità rimane la salvezza, ma veramente da qui alla fine della stagione non riusciamo a fare 25 punti?. Ora hai una forma fisica buona, arriva Paratici e un allenatore che sta facendo bene. Ci ha messo un pò di tempo, ma adesso si vede la mano di Vanoli in questa Fiorentina”.