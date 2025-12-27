La Fiorentina perde a Parma e resta ultima in classifica. 9 punti in 17 giornate, salvezza a 5 punti

Il risultato finale della gara Parma-Fiorentina è di 1-0 per i gialloblù, la viola conferma l’ultimo posto in classifica e non riesce a dare continuità dopo la vittoria in casa contro l’Udinese. la Fiorentina rimane quindi a 9 punti, distante 5 punti dalla salvezza, il Parma invece stacca la lotta retrocessione e sale a 17 punti, salendo al momentaneo 14° posto. Di seguito ecco la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 33 (15 partite giocate)

Milan 32 (15)

Napoli 31 (15)

Roma 30 (16)

Juventus 29 (16)

Bologna 25 (15)

Como 24 (15)

Lazio 23 (16)

Atalanta 22 (16)

Sassuolo 21 (16)

Cremonese 21 (16)

Udinese 21 (16)

Torino 20 (16)

Parma 17 (16)

Lecce 16 (15)

Cagliari 15 (16)

Genoa 14 (16)

Verona 12 (15)

Pisa 11 (16)

Fiorentina 9 (17)