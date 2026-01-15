16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:02

Longhi: “In zona salvezza Fiorentina nettamente superiore. Le altre dovranno sudarsela fino alla fine”

Redazione

15 Gennaio · 21:35

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 21:35

FiorentinaSerie A

"La Fiorentina è ancora in fondo alla classifica, ma ha dimostrato delle potenzialità importanti contro il Milan"

Questo pomeriggio, il noto giornalista sportivo Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando della Fiorentina e del momento della formazione allenata da Paolo Vanoli. Queste le sue parole: “Per me le squadre che possono rimanere in Serie A sono Genoa e Fiorentina. De Rossi sta facendo un ottimo lavoro e a San Siro è stata una partita molto particolare, con Stanciu che ha sbagliato dal dischetto, ma il grifone ha intrapreso la strada giusta per salvarsi, provando sempre a giocare a calcio. Francamente, in zona salvezza, quella decisamente superiore è soltanto la Fiorentina, le altre squadre, sono convinto che saranno costrette a sudarsela fino in fondo”.

Ha poi concluso il suo intervento con una considerazione su Paolo Vanoli e la sua squadra: “La Fiorentina è ancora in fondo alla classifica, è messa ancora male, però ha delle potenzialità importanti per tornare a galla. Lo ha dimostrato ampiamente nell’ultima partita casalinga contro il Milan”.

