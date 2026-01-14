Da promessa irrisolta a faro della Fiorentina: Fagioli si trasforma e diventa decisivo

Nicolò Fagioli rientra tra quei giocatori la cui valutazione risulta complessa. Un centrocampista benedetto dal talento – forse uno dei nostri più talentuosi prodotti nel recente passato in termini di squisitezza tecnica – ma dalla difficile collocazione tattica.

Visione di gioco e conoscenza del calcio d’elite, ma troppi pochi gol nelle gambe per essere un 10, nonostante qualche colpo da fantasista qua e là. Troppo leggero per fare la mezzala in un calcio di strappi e transizioni, ma al tempo stesso troppa creatività per confinarla alle funzioni dogmatiche di un metronomo. Paradossalmente, proprio grazie al suo giocatore meno inquadrabile, la Fiorentina ha trovato la quadra. Da quando Vanoli è passato alla difesa a 4, consegnandogli le chiavi del centrocampo e decidendo di andarsi a cercare i punti attraverso il gioco, la Viola sembra aver svoltato.

Nelle ultime 5 giornate – dalla prima vittoria in campionato contro l’Udinese – Nicolò Fagioli è il giocatore che ha servito più assist (3), il giocatore con più passaggi chiave (20) e quello che ha creato più big chance (3). Per l’esattezza, ne produce 0.74 p90’, ed è 4° per big chance totali dopo Dimarco, Barella e Lautaro, alla pari con Yıldız).

Centrocampista centrale, scortato da due sentinelle di sostanza come Mandragora e Ndour, Fagioli è un costruttore libero di svariare: un regista fantasioso, che tocca tanti palloni, preciso nei passaggi, in grado di velocizzare l’azione con un singolo tocco, ma con la licenza di assumersi rischi ed uscire anche in dribbling palla al piede, e soprattutto di essere decisivo nell’ultimo terzo di campo.

In pratica, la fonte primaria di gioco della Fiorentina, la mente da cui scaturiscono le occasioni e le trame principali. Ora emerge finalmente quell’indole di leader tecnico capace di dettare i ritmi e influenzare l’andamento della squadra, che le sue qualità lasciavano intravedere, ma che era rimasta solo in potenza.

Lo riporta kickest.it