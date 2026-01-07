La Fiorentina pareggia in casa della Lazio. Salvezza a 2 lunghezze. Parimerito col Verona a 13 punti

Pareggio amaro per la Viola: Pedro firma il 2-2. Agganciato il Verona a 13 punti, salvezza ancora lontana, il genoa dista 2 punti

Il risultato finale della gara Lazio-Fiorentina è di 2-2. Lo scontro si è infuocato nei minuti finali, dove al novantesimo Gudmundsson segna il rigore del 1-2, ma dopo pochi minuti arriva la risposta di Pedro sempre dal dischetto. La viola è ancora distante 2 punti dalla zona salvezza, a parimerito con il Verona e 1 punto sopra al Pisa. La Lazio rimane ferma al nono posto. Di seguito ecco la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 38 (18)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Atalanta 28 (19)

Bologna 26 (18)

Lazio 25 (19)

Udinese 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (18)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Fiorentina 13 (19)

Hellas Verona 13 (18)

Pisa 12 (19)