7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione non ha dubbi: “Contro il Torino, la Fiorentina deve vincere a tutti i costi”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione non ha dubbi: “Contro il Torino, la Fiorentina deve vincere a tutti i costi”

Redazione

7 Febbraio · 09:58

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 09:58

TAG:

FiorentinaSerie A

Condividi:

di

La Fiorentina 'militarizzata' si rituffa nel campionato

Allenamenti intensi, a ranghi praticamente completi: gli unici convalescenti e da valutare Parisi e Rugani (verso il forfait), con Gosens non al meglio. Ma con Moise Kean pienamente recuperato e investito dalle responsabilità come ha ribadito proprio Paratici nella sua conferenza stampa di insediamento.

La Fiorentina ‘militarizzata’ si (ri)tuffa, dunque, nel campionato con una gran voglia di riscatto, di risalire in fretta la classifica e tornare presto a respirare l’aria più salubre, allontanando lo spettro della retrocessione che deve essere in cima ai pensieri. Il primo appuntamento è fissato stasera (ore 20,45) contro il Torino, una partita da vincere a tutti costi. Sarebbe il modo migliore per cominciare la nuova era del nuovo ds e soprattutto per ridare linfa alle aspettative di una tifoseria ansiosa di una svolta che nelle intenzioni di Paratici deve arrivare con una marcia da… carro armato. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio