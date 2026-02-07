Nazione non ha dubbi: “Contro il Torino, la Fiorentina deve vincere a tutti i costi”

Allenamenti intensi, a ranghi praticamente completi: gli unici convalescenti e da valutare Parisi e Rugani (verso il forfait), con Gosens non al meglio. Ma con Moise Kean pienamente recuperato e investito dalle responsabilità come ha ribadito proprio Paratici nella sua conferenza stampa di insediamento.

La Fiorentina ‘militarizzata’ si (ri)tuffa, dunque, nel campionato con una gran voglia di riscatto, di risalire in fretta la classifica e tornare presto a respirare l’aria più salubre, allontanando lo spettro della retrocessione che deve essere in cima ai pensieri. Il primo appuntamento è fissato stasera (ore 20,45) contro il Torino, una partita da vincere a tutti costi. Sarebbe il modo migliore per cominciare la nuova era del nuovo ds e soprattutto per ridare linfa alle aspettative di una tifoseria ansiosa di una svolta che nelle intenzioni di Paratici deve arrivare con una marcia da… carro armato. Lo riporta La Nazione.