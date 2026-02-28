Il Como ribalta la partita, vince 3-1 e affonda il Lecce. Adesso la Fiorentina deve reagire

Il Lecce cade al Sinigaglia: la squadra di Fabregas vince 3-1 e lascia i salentini inchiodati a quota 24. Lunedì la Fiorentina può scappare a +3 dalla zona rossa.

Il Como non sbaglia tra le mura di casa e ribalta un Lecce che resta fermo a 24 punti, in piena zona retrocessione. La gara si era messa subito male per i lariani. Al 13′ è infatti il Lecce a passare in vantaggio con Coulibaly, servito da Banda. La reazione del Como, però, è da grande squadra e si scatena tutta nel primo tempo: al 18′ arriva il pareggio immediato di Douvikas ed al 35′ il sorpasso viene firmato James Rodriguez.

Prima dello scadere del primo tempo chiude i giochi porta la rete Kempf.