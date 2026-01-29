29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucciantini: “La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite”

News

Bucciantini: “La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite”

Redazione

29 Gennaio · 20:52

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 20:52

TAG:

FiorentinaSerie A

Condividi:

di

"Le sconfitte contro Cagliari e Como ridimensionano la Fiorentina"

Marco Bucciantini, noto opinionista e tifoso viola, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni del Pentasport per parlare della situazione della Fiorentina e analizzare il momento della formazione di Paolo Vanoli. Queste le sue parole: “Partita contro il Cagliari? Eravamo partiti bene, con una buona aggressività, ma i sardi sono capaci di gestire la pressione e lo abbiamo visto, perché lo hanno dimostrato anche in partite ostiche come quella di Torino contro la Juventus. Piano piano i viola hanno iniziato a lasciare spazi e occasioni, e lì il Cagliari ti ha punito trovando il gol”. 

La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite. Le sconfitte contro Cagliari e Como ridimensionano la Fiorentina. I nuovi acquisti? Credo che siano funzionali al ruolo, ma si devono inserire e non sono giocatori della provvidenza“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio