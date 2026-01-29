Bucciantini: “La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite”

Marco Bucciantini, noto opinionista e tifoso viola, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni del Pentasport per parlare della situazione della Fiorentina e analizzare il momento della formazione di Paolo Vanoli. Queste le sue parole: “Partita contro il Cagliari? Eravamo partiti bene, con una buona aggressività, ma i sardi sono capaci di gestire la pressione e lo abbiamo visto, perché lo hanno dimostrato anche in partite ostiche come quella di Torino contro la Juventus. Piano piano i viola hanno iniziato a lasciare spazi e occasioni, e lì il Cagliari ti ha punito trovando il gol”.

“La Fiorentina non si salva con sei giornate di anticipo, si salverà nelle ultime partite. Le sconfitte contro Cagliari e Como ridimensionano la Fiorentina. I nuovi acquisti? Credo che siano funzionali al ruolo, ma si devono inserire e non sono giocatori della provvidenza“.