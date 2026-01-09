E’ fatta per Pablo Marì in Arabia Saudita. Andrà a l’Al-Hilal di Simone Inzaghi

9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:56

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli

9 Gennaio

9 Gennaio 2026

Calciomercato Fiorentina Serie A

L'Al-Hilal è in testa alla classifica Saudita ed è allenata da Simone Inzaghi

Altro giocatore in uscita in casa viola. Il difensore brasiliano della Fiorentina Pablo Marì, arrivato dal Monza nella scorsa stagione e voluto fortemente dall’ex mister Raffaele Palladino, è in procinto di lasciare Firenze, l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Nei giorni scorsi c’era stato anche l’interesse del Genoa per il calciatore, tuttavia alla fine si è mossa concretamente l’Al-Hilal, in testa alla classifica Saudita e allenata da Simone Inzaghi. In questa stagione l’ex Monza e Udinese ha collezionato 16 presenze complessive in maglia viola, senza mai convincere totalmente sia tifosi che club. 

