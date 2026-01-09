E’ fatta per Pablo Marì in Arabia Saudita. Andrà a l’Al-Hilal di Simone Inzaghi

Altro giocatore in uscita in casa viola. Il difensore brasiliano della Fiorentina Pablo Marì, arrivato dal Monza nella scorsa stagione e voluto fortemente dall’ex mister Raffaele Palladino, è in procinto di lasciare Firenze, l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Nei giorni scorsi c’era stato anche l’interesse del Genoa per il calciatore, tuttavia alla fine si è mossa concretamente l’Al-Hilal, in testa alla classifica Saudita e allenata da Simone Inzaghi. In questa stagione l’ex Monza e Udinese ha collezionato 16 presenze complessive in maglia viola, senza mai convincere totalmente sia tifosi che club.