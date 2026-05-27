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Serie A non appetibile? I numeri smentiscono, audience cresciuta del 13%

Oltre 7,2 milioni di spettatori medi per weekend tra Dazn e Sky

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 08:53
Serie A non appetibile? I numeri smentiscono, audience cresciuta del 13% -
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Serie A
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Scrive TMW, la Serie A chiude la stagione 2025/2026 con un segnale forte sul fronte televisivo: l'audience domestica é cresciuta del 13% rispetto all'anno precedente, con oltre 7,2 milioni di spettatori medi per weekend tra Dazn e Sky.

Un dato che la Lega considera particolarmente rilevante non solo in termini sportivi, ma anche commerciali, in un ecosistema sempre più allargato tra tv, social, creator, fantacalcio e nuove forme di racconto.

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