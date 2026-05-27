Serie A non appetibile? I numeri smentiscono, audience cresciuta del 13%
Oltre 7,2 milioni di spettatori medi per weekend tra Dazn e Sky
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 08:53
Scrive TMW, la Serie A chiude la stagione 2025/2026 con un segnale forte sul fronte televisivo: l'audience domestica é cresciuta del 13% rispetto all'anno precedente, con oltre 7,2 milioni di spettatori medi per weekend tra Dazn e Sky.
Un dato che la Lega considera particolarmente rilevante non solo in termini sportivi, ma anche commerciali, in un ecosistema sempre più allargato tra tv, social, creator, fantacalcio e nuove forme di racconto.