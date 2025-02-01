De Siervo: "Se andiamo in Champions con tante squadre perdiamo troppi spettatori sul campionato"

L'amministratore delegato della Serie A ha parlato della Champions in relazione al numero di ascoltatori del campionato

Al Corriere dello Sport è intervenuto l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo che ha parlato di diritti televisivi: "Stiamo attraversando un momento complesso poichè il mercato dei diritti tv è saturo, basti pensare alla Premier League che ha dovuto aumentare del 20% le partite o alle difficoltà incontrate dalla Fifa per il mondiale per club. Siamo partiti in ritardo questo è vero, ci saremmo dovuti muovere 20 anni fa ma ci siamo attrezzati e il nostro prodotto è forte. Abbiamo ottenuto dei risultati che nessuno ha in Europa."

Sulla Champions: "Più si arricchisce più il valore della Serie A diminuirà, le persone non fanno questi ragionamenti ma io si perchè devo pensare all'interesse del calcio italiano. Più la Champions cresce più crescono gli spettatori quindi se andiamo con tante squadre bene in Champions perderemo utenti che guardano il campionato."

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