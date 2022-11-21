De Siervo: "Serie A contro la Superlega. Il nostro calcio cambierà molto nei prossimi 5 anni"

L'ad della Lega Serie A si è così espresso sul calcio e sulla Superlega

Cosa succederà con la Superlega? Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, ne ha parlato durante il suo intervento a La politica nel pallone su Rai GR Parlamento: "Condividiamo l'opinione del presidente Tebas, siamo stati sempre sulle stesse posizioni negli ultimi tre anni. Nel 2019 proprio con Tebas abbiamo gestito la protesta contro la Superchampions, un progetto di riforma allineato con l'ECA: abbiamo combattuto e vinto quella battaglia, così come quella dell'anno scorso. La Serie A si è espressa più volte con ampia maggioranza, l'ho ribadito anche a Nyon la settimana scorsa: abbiamo preso posizione più volte e formalmente contro questa competizione. Il ricorso di Juventus, Real e Barcellona porterà a una pronuncia che potrebbe avere delle ripercussioni: il contesto richiede riflessioni e interventi. Cosa succederà non lo può dire nessuno oggi, ma il nostro calcio cambierà più nei prossimi 5 anni che negli ultimi 20. Ben vengano attente riflessioni, secondo me è importante aprirsi a riflessioni profonde, fuori da schematismi perché il calcio ha bisogno di regole e di essere sostenibile". Lo scrive TMW.

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