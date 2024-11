De Siervo: “La Supercoppa in Arabia è un’azione positiva per il calcio italiano, apre tanti mercati”

L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato di vari temi durante il Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico: “Gli stadi sono il gap vero con la Premier. Per fortuna stiamo iniziando a cambiare, il pubblico c’è, gli impianti sono sempre pieni e resto ottimista per il futuro perché il lavoro grosso di impostazione è stato fatto per raggiungere la Premier – ha aggiunto -. Ora dobbiamo mettere a terra i progetti e cercare di recuperare terreno”.

Parlando della Supercoppa che si gioca in Arabia ha poi precisato: “Nba e Nfl giocano anche in Europa e in tutto il mondo da sempre, lo fanno con successo e questa cosa paga. Non si capisce perché diventa uno scandalo se la Serie A faccia lo stesso. Noi non facciamo politica, cerchiamo di contaminare nuovi tifosi. E dov’è che il mondo si è aperto? Nel Middle East.

Ci sono 400 milioni di persone malate di calcio e sono giovani”.

De Siervo ha poi annunciato come per la prossima Supercoppa sia stato “battezzato un pacchetto per i tifosi affinché seguano gare in Arabia a cifre competitive” perché l’obiettivo “è portare mille tifosi italiani per ogni gara”.

Fonte: Ansa