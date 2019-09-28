AD Lega Serie A: "Abbiamo già parlato con Barone. Il primo ufficio all'estero sarà a New York"

Queste le parole dell'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ai giornalisti che gli hanno chiesto se stanno lavorando sulla proposta avanzata dal presidente viola Commisso di avere una sede della Lega...

Queste le parole dell'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ai giornalisti che gli hanno chiesto se stanno lavorando sulla proposta avanzata dal presidente viola Commisso di avere una sede della Lega proprio a New York: "Si, siamo molto avanti. Abbiamo parlato con Joe Barone ma questo faceva già parte del piano industriale della Lega: apriremo quattro uffici all’estero nel corso di questa stagione, il primo probabilmente sarà quello di New York. Cerchiamo un punto di inizio da cui far partire una strategia di raccolta e di incremento del valore della serie A in un paese importante come gli Stati Uniti e da lì cercare di aggredire commercialmente il Canada, il Messico e tutta la parte americana”.

Italpress