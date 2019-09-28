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AD Lega Serie A: "Abbiamo già parlato con Barone. Il primo ufficio all'estero sarà a New York"

Queste le parole dell'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ai giornalisti che gli hanno chiesto se stanno lavorando sulla proposta avanzata dal presidente viola Commisso di avere una sede della Lega...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 22:16
AD Lega Serie A: "Abbiamo già parlato con Barone. Il primo ufficio all'estero sarà a New York" -
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Queste le parole dell'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ai giornalisti che gli hanno chiesto se stanno lavorando sulla proposta avanzata dal presidente viola Commisso di avere una sede della Lega proprio a New York: "Si, siamo molto avanti. Abbiamo parlato con Joe Barone ma questo faceva già parte del piano industriale della Lega: apriremo quattro uffici all’estero nel corso di questa stagione, il primo probabilmente sarà quello di New York. Cerchiamo un punto di inizio da cui far partire una strategia di raccolta e di incremento del valore della serie A in un paese importante come gli Stati Uniti e da lì cercare di aggredire commercialmente il Canada, il Messico e tutta la parte americana”.

 

Italpress

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