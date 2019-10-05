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De Siervo: "È un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a Franck Ribery"

L'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha commentato sul sito ufficiale della Serie A Tim il premio assegnato a Franck Ribery della Fiorentina: "Ribery ci ha dimostrato in questo avvio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 15:42
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L'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha commentato sul sito ufficiale della Serie A Tim il premio assegnato a Franck Ribery della Fiorentina: "Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di campionato tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di venire in un Campionato sia tecnico che tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad aumentare la qualità delle partite della Serie A TIM. È un piacere che il primo MVP della stagione è stato assegnato a un campione come lui".

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