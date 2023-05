De Siervo: “Olimpico sold out per Fiorentina-Inter. Battuto l’incasso della finale dello scorso anno”

Protagonista alla stazione Termini in occasione della conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia, Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, annuncia il record di incassi per la serata di domani: “Frecciarossa è il partner ideale della competizione. Con tifo e trasporti uniamo sempre l’Italia, domani la partita sarà un grande spettacolo fra due squadre a cui faccio i miei complimenti, protagoniste in Italia e anche in Europa. La notizia è appena arrivata: ci sarà il sold out allo stadio, ma soprattutto la gara tra Fiorentina e Inter batterà come incassi quella dell’anno scorso tra Inter e Juventus”.