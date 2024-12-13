De Siervo: "Prezzo DAZN? Era sbagliato prima. La pirateria è un tumore che danneggia i campionati"

De Siervo a gamba tesa sulla pirateria

L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha parlato in occasione dell'incontro contro la pirateria. Si è soffermato sul prezzo degli abbonamenti proposti da DAZN: "Il prezzo era sbagliato prima, il calcio è stato usato come prodotto civetta e svenduto negli anni", ha dichiarato l'AD. La Lega Serie A attende che scatti la quota del revenue sharing prevista dall'accordo. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità in questo senso.

Sulla pirateria ha aggiunto: "Il fenomeno della pirateria fino a quattro anni fa non veniva nemmeno monitorato e grazie a Fapav abbiamo inserito nelle analisi sulla pirateria anche il comparto audiovisivo-sportivo. Tutto è partito in maniera anche un po’ naif, con la campagna “La pirateria uccide il calcio”, ma il percorso complesso è arrivato finora riuscendo a creare un mood diverso, siamo riusciti a ottenere la legge più avanzata nel mondo, ottenendo una votazione all’unanimità dal Parlamento. Questa è stata la prima fase, nella seconda fase ora siamo arrivati a dover condividere partner tecnologici come Meta una visione prospettica condivisibile su questo tema. Che non riguarda solo la Serie A, ma anche di altri media e sport anche a livello internazionale. La pirateria vale circa il 25% dei diritti tv. È un tumore che sta danneggiando in maniera strutturale campionati come il nostro e quello spagnolo, noi e la Liga siamo le due realtà che hanno investito di più in tal senso". Lo scrive Calcio e Finanza.

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