25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Repubblica titola: “La Fiorentina cerca un mediano in aiuto a Fagioli, non se ne conosce il nome”

Calciomercato

La Repubblica titola: “La Fiorentina cerca un mediano in aiuto a Fagioli, non se ne conosce il nome”

Mirko Carmignani

25 Gennaio · 14:46

Aggiornamento: 25 Gennaio 2026 · 14:46

TAG:

#FiorentinaFagioli

Condividi:

di

I gigliati vogliono anche un mediano di rottura capace di interrompere l'azione avversaria come aiuto di Fagioli

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Fiorentina resta attiva sul mercato e potrebbe dare a Vanoli un altro centrocampista oltre a Fabbian e Brescianini. Infatti, i gigliati starebbero cercando un uomo da affiancare a Fagioli di fisico e capace di rompere il gioco, recuperando palloni in fretta così da riorganizzare l’azione viola velocemente. Un mediano aiuterebbe la squadra ad avere più copertura e farebbe risparmiare a Fagioli molte energie in fase di non possesso per impiegarle meglio in attacco.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio