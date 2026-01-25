La Repubblica titola: “La Fiorentina cerca un mediano in aiuto a Fagioli, non se ne conosce il nome”

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Fiorentina resta attiva sul mercato e potrebbe dare a Vanoli un altro centrocampista oltre a Fabbian e Brescianini. Infatti, i gigliati starebbero cercando un uomo da affiancare a Fagioli di fisico e capace di rompere il gioco, recuperando palloni in fretta così da riorganizzare l’azione viola velocemente. Un mediano aiuterebbe la squadra ad avere più copertura e farebbe risparmiare a Fagioli molte energie in fase di non possesso per impiegarle meglio in attacco.